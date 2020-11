La mission parlementaire dépose son rapport sur les inondations

Lentement mais sûrement, la mission d’information de l’Assemblée nationale sur le plan décennal de lutte contre les inondations a bouclé ses travaux. Les parlementaires vont déposer aujourd’hui leur rapport sur la table du président de l’Assemblée nationale, Moustapha Niasse.



D'aprés L'Asn c’est un rapport de près de 300 pages qui va expliquer en détails la gestion des inondations sous Macky Sall. En plus des constats, les députés ont formulé des recommandations



. Ces parlementaires seront également reçus par le président Macky Sall à qui le rapport sera transmis par l’Assemblée nationale. Pour en arriver là, les membres de la mission ont pris connaissance de tous les aspects des inondations en épluchant les différents plans annuels de lutte contre ce fléau avant de procéder à l’audition de tous les acteurs concernés, notamment les ministres, les directeurs généraux, les populations etc. Des visites de terrain figuraient également dans leur agenda. A souligner que Moustapha Niasse avait soutenu qu’après le dépôt du rapport, une séance plénière serait consacrée au dossier des inondations.

