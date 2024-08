La montée alarmante de l'insécurité au Sénégal : l'ADHA tire la sonnette d'alarme et exige des mesures urgentes L'Action pour les Droits Humains et l’Amitié (ADHA) a exprimé sa profonde inquiétude face à l'escalade de l'insécurité qui frappe actuellement le Sénégal. Au cours des deux dernières semaines, le pays a été le théâtre d'une série de meurtres, semant la terreur parmi la population et révélant un climat de violence qui semble s’aggraver.

Parmi les crimes les plus récents et tragiques figure le meurtre d'Amadou Diallo, tué en plein acte de bravoure alors qu'il tentait de protéger une femme à Grand-Yoff. La découverte macabre du corps d'Aïcha Ndongue, retrouvée sans vie dans une mare, et le double assassinat du danseur Aziz Dabala et de son colocataire Wally dans leur propre domicile, ont choqué la nation et souligné la gravité de la situation.



Le Sénégal, autrefois perçu comme un havre de paix, semble aujourd'hui être pris dans une spirale de violence. Face à cette situation alarmante, l'ADHA rappelle que l’État a le devoir de garantir la sécurité de tous, en vertu de l'article 7 de la Constitution sénégalaise, qui stipule que « toute personne a droit à la vie, à la liberté, à la sécurité et à l'intégrité de sa personne. »



L'ADHA appelle les autorités à agir immédiatement en déployant une stratégie efficace pour lutter contre cette violence croissante. L'organisation insiste particulièrement sur la nécessité pour le ministre de l'Intérieur de prendre les mesures adéquates pour restaurer la sécurité et la confiance des citoyens, conformément aux articles du Code pénal relatifs aux atteintes à la vie et à l'intégrité physique.



Dans cette perspective, l'ADHA exige que toute la lumière soit faite sur ces crimes et que les coupables soient jugés avec la plus grande rigueur. L’organisation insiste également sur le renforcement des effectifs des forces de sécurité sur l’ensemble du territoire, afin de prévenir de futurs incidents.



L'ADHA, en solidarité avec les familles des victimes, a exprimé ses plus sincères condoléances et condamne fermement ces actes de violence inacceptable. L'organisation a également formulé plusieurs recommandations, dont l'intensification des enquêtes judiciaires, l'amélioration des moyens logistiques des forces de sécurité, la mise en place d'une police de proximité, et la promotion des valeurs citoyennes telles que le respect, la discipline, et l'éducation de base.



Enfin, l'ADHA appelle à une révision des contenus diffusés sur les réseaux sociaux et les médias, et souligne l’importance d’instaurer des espaces de dialogue, un besoin devenu crucial dans un contexte où les lieux publics de rassemblement, comme les plages, se raréfient à Dakar.



L'Action pour les Droits Humains et l’Amitié reste déterminée à suivre de près l'évolution de la situation et à plaider pour un Sénégal où la sécurité de chaque citoyen est une priorité absolue.



