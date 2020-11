La nouvelle escale aéronautique des EFS porte désormais le nom du commandant Henri Lemaitre, pionnier de l’aéropostale...

Vendredi 13 novembre 2020, la nouvelle escale aéronautique des éléments français au Sénégal a été inaugurée sur l’aéroport Blaise Diagne.

L’évènement était présidé par le général d’armée aérienne Philippe Lavigne, chef d’état-major de l’armée de l’Air et de l’Espace française accompagné du général de brigade Michel Delpit commandant les éléments français au Sénégal.



La cérémonie s’est déroulée en présence de madame Agnès Humruzian, représentante de monsieur Philippe Lalliot, ambassadeur de France au Sénégal, du général de brigade aérienne Papa Sarr, chef d’état-major de l’armée de l’air, représentant le chef d’état-major général des Armées et de hautes autorités civiles et militaires sénégalaises.



À cette occasion, le colonel de l’armée de l’air sénégalaise Boucar Sené a été nommé Chevalier de l’Ordre National du Mérite par le général d’armée aérienne Philippe Lavigne.



Cette escale militaire remplace l’ancien dispositif implanté sur l’aéroport Sédar Senghor. Elle a pour vocation d’accueillir les aéronefs militaires français, stationnés à Dakar ou en transit, qui servent en particulier à la mise en place des détachements d’instruction des EFS œuvrant au profit des armées partenaires de l’Afrique de l’Ouest.



Elle porte désormais le nom du commandant Henri Lemaitre, pionnier de l’aéropostale, détenteur en 1925 du record du monde de distance en vol entre Paris et Dakar.



Ce moment fort clôt un chantier de grande envergure que la branche BTP des EFS, la direction de l’infrastructure de Dakar, (DID-Dakar), a pu réaliser en faisant appel au savoir-faire et aux compétences de 36 entreprises sénégalaises.

« C’était un énorme défi à relever pour réussir ce chantier complexe. Aujourd’hui je suis fier et satisfait du résultat ». Monsieur Babacar GUEYE, directeur général de l’entreprise EBG en charge d’une partie des voiries et réseaux divers sur le chantier d’AIBD.



« En ce jour symbolique marquant l’inauguration officielle de cette belle construction, nous ressentons une très grande fierté d’avoir relevé un tel défi. Pour cause, la DID-Dakar a pris l’option de miser sur l’expertise locale pour la construction de son nouveau site ». Monsieur Abdoulaye LY, ingénieur polytechnicien et directeur général de IC-SA en charge de construire le bâtiment commandement de la nouvelle escale aéronautique.

« C’est une grande fierté d’avoir contribué à cette collaboration efficace et cette relation de confiance entre les EFS et les différentes entreprises sénégalaises qui, par leur savoir-faire, ont participé à cette grande réalisation ».

Pour relever les nombreux défis de ce chantier africain hors normes, les EFS ont injecté 10 milliards de francs CFA directement dans l’économie locale. Chaque jour, 200 journaliers en moyenne ont œuvré pour les entreprises sénégalaises qui travaillaient sous la direction de la branche BTP des EFS.



Les EFS : 16 milliards de CFA par an dans le tissus économique local.



Acteur très impliqué de l’économie sénégalaise, les EFS investissent chaque année environ 16 milliards de CFA dans le tissu économique local, notamment au travers des différents marchés d’approvisionnement passés avec des entreprises sénégalaises, des chantiers de construction ou d’entretien pour lesquels les entreprises sénégalaises sont très souvent recherchées. Notons aussi que les conditions de travail des 180 personnels sénégalais employés aux EFS sont définies par un accord d’entreprise dûment signé avec les représentants du personnel. Il s’appuie sur les normes sociales modernes appliquées au personnel travaillant pour le ministère des armées françaises.

