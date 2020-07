La page de la RFM tournée : Taïb Socé rebondit à I Radio et I Tv Taïb Socé rebondit à Iradio pour renforcer la team de Mamoudou Ibra Kane, Alassane Samba Diop, Mamadou Ndiaye et Cie Le célèbre prêcheur n’aura pas chômé longtemps après sa démission de la Rfm.

Rédigé par leral.net le Jeudi 23 Juillet 2020 à 11:45

Pour « L’As », c’est une recrue de taille pour le groupe E médias invest qui le présente comme un trophée de guerre sur les réseaux sociaux.



Une annonce accompagnée par des images qui en disent long sur la joie qui anime le top management de I Médias mais aussi l’érudit aux prêches enflammés.



Désormais, Taïb Socé va animer les émissions religieuses à la radio et à la télévision.



Il a déjà annoncé le nom de son émission : «Iqra».



