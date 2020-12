La pique de Baba Maal à l’Etat : “Quand on promet des choses, il faut vraiment les tenir” Rédigé par leral.net le Jeudi 3 Décembre 2020 à 00:38 | | 0 commentaire(s)|

Ambassadeur de l’ONU pour la lutte contre la désertification, Baaba MAAL suit de près ce qui se passe dans la sous-région ouest-africaine. Dans une interview avec Deutsche Welle, l’artiste qui accompagne les jeunes et les femmes dans les activités de développement local grâce à sa fondation NANN-K, appelle à venir en aide au Sahel confronté à des tensions. Selon lui, cette partie de l’Afrique a « une population très dynamique qui a vu naître beaucoup de grands empires qui ont fait le rayonnement de la culture africaine ».

Le constat alarmant de l’artiste

Seulement, « depuis quelques années, on voit que les populations sont livrées à elles-mêmes, on a l’impression que le monde fait la sourde oreille par rapport à ça », déplore-t-il. Interpellé sur la politique actuelle au Sénégal, Baaba MAAL jette un énorme pavé dans la mare des tenants du pouvoir.

« Quand on promet des choses, il faut vraiment tenir ses promesses. Et je pense que le meilleur des politiciens est celui qui se rend compte que la souveraineté reste entre les mains des populations. On a quelque chose à proposer. Il faut savoir que ce sont les populations qui consomment et qui décident », professe l’artiste sénégalais.





