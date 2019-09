La plateforme citoyenne Aar Li Niou Bokk reprend du service ce vendredi

La plateforme de lutte pour une transparence de la gestion des ressources du pays, va battre le macadam ce vendredi après-midi, entre la Place de la Nation et la Rts. Une nouvelle marche initiée contre la mal gouvernance et la mauvaise gestion des ressources naturelles du pays.



Dans un communiqué transmis à la presse, le leader du parti Pastef/les Patriotes,, membre de la plateforme dénonce : « Enrichir des entreprises et des lobbies étrangers, tel semble le mandat du gouvernement de Macky Sall, qui s’emploie tous les jours à brader nos ressources, fragiliser notre économie et notre secteur privé », ce qui selon lui, est une politique désastreuse qui traduit l’incapacité de l’État à faire face aux vraies priorités (santé, éducation, emploi, inondations, sécurité…) et entraîne quotidiennement des conséquences dramatiques sur nos vies.



Ousmane Sonko alerte sur le fait que « nos concitoyens les plus fragiles sont humiliés et laissés dans une précarité sans précédent. Cela ne peut plus durer ». Et, selon lui, la seule chose qui vaille, c’est de gagner la bataille contre la mal-gouvernance, la corruption d’État, le bradage des patrimoines nationaux et l’impunité.

