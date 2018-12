La police de Dianatoul Mahma de Touba démantéle une bande d'agresseurs La police de Dianatoul Mahwa a démantelé la bande qui écumait dans la ville sainte de Touba. Cinq jeunes dont la moyenne d'âge est de vingt ans, opéraient la nuit. Ils ont eu à commettre beaucoup de cas de d'agressions et de vols dans la cité de religieuse. La dernière a eu lieu dans la nuit du mercredi à jeudi dernier. Ces malfaiteurs ont eu à séquestrer un individu à bord de leur véhicule 405. Armés de coupe-coupe, de couteaux et de machettes, les malfrats ont dépouillé Cheikh Tine de tous ses biens. Ils ont emporté avec eux la somme de 75 000 F CFA, ses téléphones portables et des tissus Getzner qu'il détenait par devers lui, avant de le déposer au quartier "Gouye séwe". La police qui a ouvert une enquête, a fini de mettre la main sur ces présumés agresseurs qui, selon nos sources, ont reconnu les faits. De même que d'autres cas de vols perpétrés la nuit dans la cité religieuse. Ces malfaiteurs ont été déférés devant le procureur et sont poursuivis de vols commis la nuit avec usage d'armes et moyen de transport .

Rédigé par leral.net le Lundi 24 Décembre 2018 à 12:53 | | 0 commentaire(s)|



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos