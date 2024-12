La police en croisade contre les délinquants : 279 individus ont été interpellés Dans la nuit du samedi 30 novembre au dimanche 1er décembre 2024, de 21 h à 6 h, une opération de sécurisation de grande envergure, avec mutualisation des forces, a eu lieu dans le ressort du Service régional de sécurité publique (SRSP) de Dakar. Elle avait un effectif engagé fort de 278 éléments, dont 20 du Groupement mobile d’intervention (GMI) et comme moyens roulants 39 véhicules.

Selon les informations du quotidien EnQuête, 279 individus ont été interpellés dans cette opération, dont 166 pour vérification d'identité, 58 pour ivresse publique manifeste, un pour racolage, 11 pour vagabondage, trois pour nécessité d'enquête, cinq pour jeux de hasard sur la voie publique.



Il y a aussi trois personnes qui ont été interpellées pour offre et cession de drogue (63 cornets de chanvre indien et 21 képas d'ecstasy), 13 pour détention de chanvre indien aux fins d'usage (huit cornets et cinq joints), deux pour détention de haschisch (100 g et un joint), trois pour vol, dont un avec détention d'arme blanche.



La police informe également que 12 individus ont été interpellés pour rixe sur la voie publique, un pour outrage à agent et un pour détention d'arme blanche. Plus de 57 pièces afférentes à la conduite de véhicules ont été saisies, quatre véhicules mis en fourrière et 10 motos immobilisées, rajoute le journal.



À travers cette opération coup de poing, la police continue de dérouler sa stratégie de sécurisation des espaces urbains au niveau de la capitale nationale.



