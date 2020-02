La presse endeuillée : Le reporter photographe Demba Mballo n’est plus Le reporter photographe, Demba Mballo, administrateur du sportsenegal.com est décédé, hier vendredi, en début de soirée à l’hôpital Fann. Leral.net présente ses condoléances à toute la presse sénégalaise et à la famille du défunt.

