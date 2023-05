La presse invitée à privilégier la responsabilité dans le traitement des questions migratoires

Le président de l’association des journalistes en migration et sécurité du Sénégal (AJSM), Moussa Seydou Diallo, a appelé samedi à Pikine (banlieue de Dakar) les professionnels des médias à davantage mettre en avant »la responsabilité, la rigueur et le professionnalisme », dans le traitement des questions migratoires, nous apprend l'Aps.



»Nous attendons des journalistes et professionnels des médias, une posture responsable, une posture professionnelle et une rigueur dans le traitement de la question migratoire qui requiert cette aptitude », a-t-il notamment indiqué, invitant ses confrères à éviter de verser dans le »sensationnel ».



Moussa Seydou Diallo intervenait en marge d’un atelier de cadrage, de partage et de sensibilisation sur les enjeux relevant de la migration et du développement.



»Le journaliste doit être prêt pour traiter toutes ces questions liées aux enjeux de la migration. C’est pourquoi, nous cherchons à les outiller davantage », a dit M. Diallo à l’ouverture de cette activité qui a réuni plusieurs acteurs des médias et des spécialistes de la question migratoire.



Le président de l’AJSM constate toutefois que »les journalistes n’ont pas suffisamment de moyens pour faire des reportages très poussés sur les questions liées à la migration ».