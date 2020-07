La presse sénégalais en deuil : Kader Diop décédé à Dakar ce jeudi 23 juillet 2020 Ancien journaliste à Radio Sénégal, Kader Diop qui a été aussi chef du Bureau de l’Agence France presse (AFP) à Dakar, est décédé.

Rédigé par leral.net le Jeudi 23 Juillet 2020 à 13:35

Le journaliste à la retraite Kader Diop est décédé jeudi à Dakar, a-t-on appris de sources médiatiques.



Kader Diop a été président du Conseil pour le respect de l’éthique et de la déontologie (CRED), l’organe d’auto-régulation devenu Conseil pour l’observation des régles d’éthique et de déontologie dans les médias (CORED).



Membre très éminent du Tribunal des pairs du CORED, il était très sollicité sur la question de la formation des journalistes.









APS

