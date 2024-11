La prime de garde des internes et des médecins revalorisée

Rédigé par leral.net le Jeudi 21 Novembre 2024 à 12:34

Le ministre de la Santé a réglé un point non moins important de la plateforme revendicative du Collectif des Médecins en spécialisation (COMES) et l'Association des internes et anciens internes des hôpitaux. Dr Ibrahima Sy a revalorisé la prime de garde des internes et des médecins en spécialisation. Dans une circulaire adressée aux directeurs des hôpitaux, on peut lire : «à la suite des rencontres tenues entre le Collectif des médecins en spécialisation (COMES), l'association des internes et anciens internes des hôpitaux et les services compétents, il est apparu que dans certains établissements publics de santé, les gardes sont rémunérées à 7 500 Francs CFA».



Ainsi pour améliorer leurs conditions de prise en charge, Dr Sy demande aux directeurs d'aligner la prime de garde des internes et des médecins en spécialisation au montant de 15 000 FCFA, les jours ouvrables et à 20 000 FCFA les week-ends afin d'harmoniser avec les EPS qui appliquent déjà ces taux. Il précise que ces décisions qui doivent être soumises à l'avis des Conseils d'administration des hôpitaux permettront de trouver des solutions pérennes pour le bon fonctionnement des services hospitaliers.



L'As

