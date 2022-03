La prolongation du contrat de Dembélé, toujours bloquée par son agent Après son grand match face à l'Athletic Bilbao dimanche soir, Ousmane Dembélé s'est réconcilié avec le public du Camp Nou et le Barça espère toujours qu'il prolongera son contrat. Mais selon 'Mundo Deportivo', la situation n'a pas changé alors que son agent semble ne pas vouloir changer sa position.

Rédigé par leral.net le Mardi 1 Mars 2022 à 14:24 | | 0 commentaire(s)|

Les négociations entre le FC Barcelone et Ousmane Dembélé pour une prolongation de contrat sont toujours au point mort. Mais le retour en forme de l'international français, buteur et double passeur décisif en 20 minutes ce dimanche face à Bilbao, fait que Xavi et sa direction espèrent toujours le voir rester.



Pourtant, lors de son entrée en jeu, Dembélé a été sifflé par une grande partie du Camp Nou. Mais sa grande performance face à l'équipe basque l'a réconcilié avec le public Blaugrana, qui l'a largement applaudi après son but.



Tout va mieux, donc, pour le joueur français. À tel point, que lui-même est de plus en plus convaincu de vouloir prolonger son bail avec le Barça. Mais selon 'Mundo Deportivo', les demandes de l'agent de l'ancien joueur de Dortmund, Moussa Sissoko, bloquent les négociations.



Selon le média cité, l'agent de Dembélé a des éxigences financières beaucoup trop élevées pour le Barça, et ne serait pas disposé à négocier le futur contrat de son joueur à la baisse. Un problème qui devient pesant autant pour le joueur que pour le club, tant les deux parties semblent désireuses de trouver un accord le plus vite possible.



En attendant, 'Dembouz' se sent de mieux en mieux physiquement, et aura clairement son mot à dire sur la suite de la saison de l'équipe de Xavi. Reste à savoir laquelle des deux parties cédera du terrain en vue d'un accord avant la fin de la saison...

DF Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook