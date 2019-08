La proposition de Moustapha Diakhaté ne va pas plaire aux propriétaires de « 7 places »

« Mortalité routière : ne faut-il pas retirer de la circulation les véhicules 7 placés? », c’est le titre du post de Moustapha Diakhaté sur sa page facebook.



« Les véhicules de type 07 places sont très souvent impliqués dans les accidents les plus meurtriers. Face à ces drames récurrents l’Etat doit retirer de la circulation toutes ces voitures. En raison de leur âge très avancé, elles ne devraient plus disposer d’une licence de transport en commun », argue-t-il.



Selon l’ancien président du groupe parlementaire « Benno Bokk Yaakaar », « c’est un paradoxe de limiter à 8 ans les véhicules importés et laisser circuler de vrais tombeaux ouverts âgés de plus de 30 ans comme le souligne le compatriote Daouda Mbengue dans un commentaire sur Facebook. Il faut y ajouter l’interdiction des modifications apportées aux bus importés. La lutte contre la mortalité routière doit être déclarée cause nationale ».



