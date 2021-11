La purge continue en Guinée: 500 policiers envoyés à la retraite par Doumbouya, le président de la Transition En Guinée, il se passe des choses bien curieuses depuis que le Colonel Doumbouya Continue sa purge dans l’armée et les forces de défense et de sécurité. Depuis le mardi 9 novembre 2021, une situation cocasse fait jaser en Guinée, où plus de 500 policiers ont été mis à la retraite, informe "Rewmi".

Le Colonel Mamady Doumbouya, président de la Transition guinéenne vient de mettre à la retraite plusieurs centaines de policiers. Dans un décret signé hier, il marque sa volonté de nettoyer les écuries d’Augias.



Ce sont au moins 535 fonctionnaires de police qui ont été appelés à faire valoir leurs droits à la retraite en Guinée.



En tête de ceux qui partent, on note le départ de l’inspecteur général Ansoumane II Camara, plus connu sous le pseudonyme de Bafo.



