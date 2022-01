La radicalité comme arme de persuasion politique… payante ! Leçons d’un scrutin où la psychologie de foule a pris le pouvoir (Gustave Le Bon, Serge Tchakhotine).



Plus le discours est radical plus il est attractif ! Il y’a un abaissement de la parole politique. La construction intellectuelle qui a été un trait caractéristique de la classe politique sénégalaise se meurt !

Rédigé par leral.net le Mercredi 26 Janvier 2022 à 06:07 | | 1 commentaire(s)|

Quand le choix de l’électeurs est déterminé par la grossièreté, l’invective, l’insulte, la vulgarité et la violence, il y’a une faillite morale de la société ! C’est une rupture régressive… quand des saltimbanques, troubadours, loufiats dirigent la cité, la république est en danger et la société en faillite !



Quand la foule prend le pouvoir, la raison quitte les lieux. Les néo-populistes sont dans la place, avec comme fond de commerce l’attaque à outrance contre le pouvoir. Gages de gloire pour des « chroniqueurs-koukandé » qui ont envahi les plateaux de télé pour déverser des torrents d’injures sur quiconque ose dire désormais quelques vérités qui vont à l’encontre de la « bien-pensance » ambiante.



Ces rentiers de la tension prennent en otage le pays et mettent en danger notre démocratie. Vite, un sursaut républicain !

Lat Deguene NDIAYE

Mr Ndao B Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook