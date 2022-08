La radiothérapie de l’hôpital Aristide Le Dantec sera transférée à Touba

C’est la Direction des infrastructures, de l’équipement et de la maintenance (Diem) qui a donné l’information, ce vendredi. Pour Amad Diouf, la radiothérapie de l’hôpital Aristide Le Dantec sera transférée au nouvel hôpital Cheikhoul Khadim de Touba.



« Pour la radiothérapie, qui est plus complexe, elle est transférée au nouvel hôpital de Touba où de nouveaux équipements ont déjà été installés similaires à ceux de Le Dantec », a-t-il déclaré sur la Rfm. « Il a été prévu de transférer les malades à Touba pour y être suivis », précise-t-il.





Il a par ailleurs fait savoir que les services sur le cancer pour les opérations seront transférés à l’hôpital Dalal Diam de Guédiawaye L’hôpital Aristide Le Dantec sera fermé, ce 15 août, le temps de sa reconstruction, qui s’opérera sur son site actuel.



Ce qui a suscité de vives réactions notamment du côté des patients et des travailleurs. Mais le ministère de la Santé et de l’Action sociale a, à travers un communiqué de presse, annoncé un schéma de redéploiement du personnel.



Avec Senenews