La réaction de Lamine Diack après son renvoi en correctionnelle: " Je me prépare au procès, je suis serein"

Rédigé par leral.net le Mardi 21 Mai 2019 à 10:17 | | 0 commentaire(s)|

Lamine Diack s’est exprimé hier et pour la première fois en public, après sa mise en examen en novembre 2015. L’ancien Président de l’Iaaf réagissait sur la décision du parquet financier de Paris de le renvoyer devant un tribunal correctionnel.



Le père de Papa Massata Diack se dit prêt à affronter cette nouvelle donne. « C’est à ça qu’on devait aboutir (renvoi en correctionnelle). Je fais face depuis plus de trois ans et demi. Maintenant, je me prépare au procès. Je suis serein », a-t-il confié à Iradio, avant de remercier les Sénégalais qui lui ont témoigné un « élan de solidarité ». « J’ai vu toutes les initiatives prises en ce sens, la marche organisée, la volonté de payer la caution... Cela fait longtemps qu’ils (ses souteneurs) ne m’ont pas entendu, mais ils vont bientôt m’entendre», a-t-il ajouté.



Près de quatre ans après le début des investigations, le Parquet national financier de Paris a fait des réquisitoires (rendu public hier), demandant le renvoi de Lamine Diack devant le Tribunal Correctionnel, pour «corruption active et passive» et «blanchiment en bande organisée».



Si le juge d’instruction Renaud van Ruymbeke suit ces réquisitions, il renverrait aussi cinq autres protagonistes sur le banc des prévenus. Parmi eux, le fils de Lamine Diack et «homme de confiance», Papa Massata Diack, aussi surnommé PMD: ex-puissant conseiller marketing à l’IAAF, son conseiller Habib Cissé et l’ancien chef antidopage de l’IAAF, Gabriel Dollé.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos