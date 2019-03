La réaction de Sonko à l'appel au dialogue de Macky Sall

La colaition Sonko Président qualifie de « non-évenement », le discours rassembleur tenu hier, par Macky Sall après la publication des résultats définitifs de la présidentielle du 24 févier 2019.



Le Président Sall a invité l’opposition sans « exclusion » à un « dialogue franc et sincère » afin de « faire avancer le Sénégal ». "Nous sommes passés à autre chose parce que c'est un non-événement et nous ne souhaitons pas réagir", a déclaré El Hadji Malick Ndiaye de Pastef, joint par L'Observateur. La coalition « Idy2019 » n’a pas souhaité se prononcer dans l’immédiat, d’après le journal.



Abdoul Mbaye un des membres de la coalition, a rejeté la main tendue du Président Macky Sall, arguant qu’il préfère « rester dans une posture de sentinelle et de lanceur d’alerte.»















