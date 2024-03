La reddition des comptes : Un préalable à tout principe de bonne gouvernance Tribune- Le président Bassirou Diomaye Faye nouvellement élu s’est engagé à « gouverner avec humilité, dans la transparence, à combattre la corruption à toutes les échelles », à se « consacrer pleinement à la refondation de nos institutions et au renforcement des fondements de notre vivre ensemble. »



En privilégiant ces axes, le nouvel élu semble avoir compris le message contenu dans les urnes. Parce que les populations en ont assez des dirigeants arrogants, qui les considèrent de haut et qui se permettent des libéralités avec l’argent public en toute impunité. Tout ce qu’ils veulent désormais, c’est des gouvernants humbles, qui ont le sens de l’écoute et de l’empathie pour éviter la fracture qui est déjà là.



Et aujourd’hui il faut faire en sorte que la reconnaissance unanime de la maturité du peuple, de sa connaissance aigue des enjeux puisse amener le président à écouter le peuple et à le mettre au cœur des décisions. Aujourd’hui le nouvel élu cristallise beaucoup d’espoir car il a la réputation d’un homme doué de probité intellectuelle et morale, il a les mains propres. Bref il a le profil de l’emploi.



Seulement pour une bonne entrée en matière, il est attendu de lui une reddition des comptes qui est préalable à tout principe de bonne gouvernance. D’autant que la gestion transparente et la lutte contre la corruption ont été les maitres mots du nouvel élu. Il ne s’agira pas d’une chasse aux sorcières ou d’une quelconque revanche mais de voir comment ce pays a été géré ces douze dernières années.



Et exiger de la part de ceux qui étaient là une reddition des comptes ne doit pas être assimilée à une vengeance parce que les populations qui ont élu et bien élu Bassirou Diomaye Faye en ont fait une demande sociale impérieuse qu’il est tenu de satisfaire.



D’ailleurs en 2012, plus précisément le 27 mars, Macky Sall dans un entretien accordé au journaliste François Chignac déclarait « je dis qu’il y aura un état des lieux. On fera l’audit des comptes pour savoir exactement dans quel état nous avons trouvé le pays. S’il s’avère qu’il y a des manquements, c’est à la justice de faire son travail. Ce n’est pas au président d’instrumentaliser qui que ce soit. Mais nous sommes une république qui a des procédures.



En l’occurrence, si dans les audits, il y a des choses sur lesquelles les gens devront répondre devant la justice, ils répondront et se défendront, mais tout cela dans un cadre normal, pas dans un cadre vindicatif, ni dans un cadre de compromission. Les choses se feront normalement. »



Voilà qui a le mérite d’être clair et on espère que le nouvel élu procèdera à un inventaire sans complaisance de la gestion du régime sortant, ce qui sera un pas de géant vers la rupture et un moyen d’apaiser les craintes, parce que chat échaudé craint l’eau froide. Car le constat est que tous les opposants devenus présidents avaient promis d'aller en croisade contre la corruption avant de faire machine arrière pour se servir.



En fait, c'est comme s'ils s'étaient passé le mot, parce que la stratégie est toujours la même, dénoncer la prédation des ressources, promettre des sanctions, puis une fois élu, festoyer. Sous Senghor même si la corruption existait, elle se maintenait à un niveau raisonnable. Mais c'est dans les années 80, après son départ que les Sénégalais ont assisté à une course effrénée à l’enrichissement personnel.



C'est d'ailleurs ce qui avait motivé le successeur de Senghor Abdou Diouf à mettre en place le 10 juillet 1981 la Cour de Répression de l'enrichissement illicite pour endiguer la corruption et l'enrichissement illicite. Un outil juridique qui s'est au finish révélé être un véritable épouvantail car n'ayant pris dans ses filets que du menu fretin, laissant les gros poissons continuer leur festin avec l'argent du contribuable.



Ce que Abdoulaye Wade le Pape du Sopi n'avait eu de cesse de dénoncer dans l'opposition. Élu sur la base d’engagements comme la lutte contre la corruption, le chef de l’État sénégalais a ordonné, dès son arrivée aux affaires, des audits sur la gestion du défunt régime socialiste.



Entamés avec une réelle détermination, les audits n’ont, de prime abord, épargné personne. Mais au final, ces audits n’ont pas tenu toutes leurs promesses de répression de la délinquance économique. Car certains dignitaires du défunt régime socialiste, avaient retourné leur veste, ce qui leur a permis de passer entre les mailles du filet.



Sous Wade, la corruption s'est intensifiée avec des scandales à la pelle. Finalement le régime libéral avait fait pire que les socialistes. Macky Sall qui avait lui aussi promis de mettre un terme à cette hémorragie financière a fini par remporter la palme avec des scandales financiers à milliards jamais élucidés. Sous son magistère, c'est le laisser aller total.



Les corps de contrôle sont tenus en laisse, la justice ferme les yeux et se bouche les oreilles. Et d’ailleurs si aujourd’hui les populations ont souscrit au projet Pastef, c’est grâce au discours sans équivoque de son leader Ousmane Sonko qui a toujours manifesté sa volonté d’aller en croisade contre les voleurs de la République. C’est pourquoi le régime n'a jamais caché sa volonté de l’anéantir et de l’empêcher d’accéder au pouvoir après qu’il a déclaré, qu’il n'a « aucune garantie à donner à qui que ce soit », alors que certains lui demandaient de tenir « un discours rassurant » à l'endroit des pilleurs de la République.



Dès lors Sonko était devenu un danger pour le pouvoir qui n’a ménagé aucun effort pour le neutraliser. Mais aujourd’hui en portant Bassirou Diomaye Faye à tête du Sénégal, le peuple a montré qu’il souscrit entièrement au projet d’un Sénégal plus juste, moins inégalitaire et plus solidaire. Reste maintenant à la nouvelle équipe de convaincre les Sénégalais qu’ils ont fait le bon choix.



