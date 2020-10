« La réforme ne s'arrêtera pas, l'ouverture ne cessera pas » (Le Quotidien du Peuple)

« À l'heure actuelle, l'économie mondiale est confrontée à de nombreux défis complexes. Nous ne devons pas être gênés par les vents contraires et le retour des vagues. Nous devons nous tenir du bon côté de l'histoire, élargir sans relâche l'ouverture de manière globale, promouvoir la construction d'une économie mondiale ouverte et promouvoir la construction d'une communauté avec un avenir partagé pour l'humanité ».



Il n'y a pas longtemps, le président Xi Jinping a prononcé un discours important lors de la réunion de célébration du 40e anniversaire de la création de la Zone économique spéciale de Shenzhen, proposant un plan stratégique majeur pour la promotion de la réforme et l'ouverture de la zone économique spéciale dans la nouvelle ère à un point de départ plus élevé, déclarant au monde la ferme détermination et la confiance que la Chine ne cessera pas d’approfondir les réformes et l’ouverture et partagera plus de dividendes avec le monde.



En 40 ans, Shenzhen a parcouru le chemin qui a demandé plus d’une centaine d'années à certaines métropoles internationales étrangères, un miracle dans l'histoire du développement mondial créé par le peuple chinois. Les réalisations de Shenzhen sont également une démonstration éclatante des changements historiques et des réalisations historiques de la Chine depuis la réforme et l'ouverture. Depuis la réforme et l'ouverture, la Chine a ouvert ses portes à la construction, a réalisé un changement historique en passant d'une fermeture à une semi-ouverture puis à une ouverture totale, a participé activement au processus de mondialisation économique et a apporté les contributions essentielles au développement commun de l'humanité.



Une connaissance approfondie et une compréhension précise de la tendance de l'époque sont les principales raisons pour lesquelles la Chine a pu ainsi continuer à passer de succès en succès. Dans la nouvelle ère, la Chine continue de suivre la tendance historique, de répondre activement aux changements, de rechercher activement des changements et d’avancer avec son temps. Le monde d'aujourd'hui subit des changements majeurs tels qu’il n’en a pas vu depuis un siècle. La pandémie mondiale de COVID-19 a accéléré l'évolution de ce changement majeur. La Chine a toujours maintenu la direction générale de la promotion d'un développement économique de haute qualité et de la réalisation du grand rajeunissement de la nation chinoise avec une confiance inébranlable et des actions solides et puissantes.



Le monde a salué la Chine pour la façon dont elle a calmement affronté le courant défavorable de la mondialisation économique et la grave situation de ralentissement économique mondial, et comment elle ne cesse de faire avancer la réforme et l’ouverture avec une confiance plus ferme et des mesures plus puissantes. Depuis le début de cette année, de la mise en place d'un système et d'un mécanisme d'allocation plus parfaits axés sur le marché, jusqu'à l'introduction du « Plan global de construction du port franc de Hainan », de la réduction des droits d'importation de certains produits, de l'augmentation active des importations à une nouvelle réduction de la liste négative d'accès aux investissements étrangers ; de l'élargissement des zones franches pilotes à la publication du « Plan global pour la construction du socialisme à caractéristiques chinoises à Shenzhen », le plan de mise en œuvre du projet pilote de réforme (2020-2025) définit clairement que dans la conception de haut niveau et le déploiement stratégique gouvernement, Shenzhen bénéficiera d'une plus grande autonomie dans la réforme des domaines clés et des liens clés... la réforme et l'ouverture globales de la Chine démontrent clairement au monde que la Chine saisira toujours fermement l'initiative de son propre développement et créera un nouveau monde de développement commun, quelle que soit l'évolution de la situation internationale.



L'ouverture apporte des progrès et la coopération crée une situation gagnant-gagnant. L’économie chinoise s’améliore depuis longtemps, avec un vaste espace de marché et une forte résilience au développement. Elle forme un nouveau modèle de développement avec un grand cycle intérieur comme principal organe et la promotion mutuelle des doubles cycles national et international. Cela permet non seulement d’ouvrir un espace pour le développement économique de la Chine, mais contribue également à la reprise et à la croissance de l’économie mondiale.



Selon les dernières données publiées par l'Administration générale des douanes de Chine, la valeur totale des importations et exportations de marchandises de la Chine au cours des trois premiers trimestres a augmenté de 0,7% d’une année sur l’autre. De son côté, le Fonds monétaire international a publié son dernier « Rapport sur les perspectives de l'économie mondiale », qui prédit que l'économie mondiale se contractera de 4,4% cette année. La Chine est la seule grande économie au monde à avoir réalisé une croissance positive.



Dans le cadre de la normalisation de la prévention et du contrôle de l’épidémie de COVID-19, lors des longs congés de la Fête nationale chinoise et de la Fête de la Mi-automne, plus de 600 millions de personnes ont voyagé, réalisant des revenus touristiques de plus de 460 milliards de yuans, tandis que les chemins de fer ont transporté plus de 15 millions de passagers par jour. La résilience et la vitalité de l'économie chinoise ont inspiré la confiance dans le développement de l'économie mondiale. Les médias français ont ainsi souligné que « la Chine, avec sa forte reprise économique, se démarque », alors que l'agence de presse Bloomberg a noté que l'activité touristique intérieure de la Chine soulignait la force de la reprise économique du pays.



La réforme et l’ouverture ont traversé des milliers de montagnes et de rivières, mais il reste encore beaucoup à faire. Sur la voie de l'approfondissement des réformes et de l'élargissement de l’ouverture, la Chine a déployé des efforts inlassables, qu'il pleuve ou qu'il fasse beau. La Chine poursuit sans relâche sa stratégie d'ouverture au bénéfice mutuel et aux résultats gagnant-gagnant. Ce faisant, elle donne non seulement une impulsion de développement du monde, mais permet également au développement de la Chine de mieux profiter au monde. Elle interprète l'esprit d’un grand pays selon lequel « Une seule fleur ne fait pas le printemps, tandis que cent fleurs en pleine floraison apportent le printemps au jardin ».



He Yin Le Quotidien du Peuple)

