La réplique de BBY à Abdoulaye Wade

Suite aux attaques et menaces proférées en l'endroit du President Macky Sall par Abdoulaye Wade, la coalition BBY s'est fendue d'un communiqué pour descendre et apporter la réplique au pape du Sopi. Des réponses à la mesure des attaques reçues. Seydou Gueye se félicite d'emblée de l'échec du plan de guerre ourdi par Abdoulaye Wade pour la non-tenue de la présidentielle du 24 Février prochain.



Avec son discours incendiaire d'hier, le porte parole soutient que, les passions de l'ancien Président sont plus fortes que sa raison. Pour eux, l'homme n' a pas changé car détestant la retenue qui sied aux grands hommes d'Etat. Il avait en douze ans, fait de la peur son moyen, de l'argent sa fin et, du spectacle son théâtre de mise en scène. La coalition se rappelle encore de son projet absurde , d'une monarchique fondée sur le sang, en voulant imposer son fils biologique à la tête de ce pays.



Seydou et ses camarades regrettent le fait que Abdoulaye Wade, continue à vouloir imposer son fils à tout prix, alors qu'il a été condamné pour détournement de deniers publics, et résidant dans les places de Doha. Dans le communique, la coalition précise que Abdoulaye Wade appartient au passé et qu'il doit se faire à l'idée que les sénégalais l'ont librement remplacé par Macky Sall depuis le 25 Mars 2012. Enfin, la coalition soutient que jamais le Président Macky Sall n'abaissera la fonction de Président en répondant Wade.



