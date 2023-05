La réplique de Victorine Ndeye à Ousmane Sonko: "Il sait que je sais qu’il ment"

La ministre de la Microfinance et de l’Économie sociale et solidaire, Victorine Anquediche Ndeye, a également réagi à la sortie du leader de l’opposition, Ousmane Sonko, sur ses relations professionnelles avec le Magistrat Ousmane Guèye et celleq parentales avec le juge Hyppolite Ndeye.



En effet, mentionne "Rewmi", évoquant ses dossiers judiciaires et sa condamnation en appel dans l’affaire de diffamation qui l’oppose au ministre Mame Mbaye Niang, Ousmane Sonko a révélé que l’un des magistrats commis en urgence pour juger l’affaire travaillait au cabinet de la ministre Victorine Ndeye. Aussi, dans le dossier de l’accusation de viol qui l’oppose à Adji Sarr, le leader de Pastef a également révélé que le juge qui avait été désigné, Hypolithe Ndeye, était un parent à la même ministre de Macky Sall.



Sur son compte Twitter, la concernée n’a pas été aussi longue que l’ancien Premier ministre Idrissa Seck, mais elle a quand même tenu à apporter un démenti, sans donner des indications. Elle parle presque en parabole. « Je sais qu’il ment. Il sait qu’il ment. Il sait que je sais qu’il ment. Je sais qu’il sait que je sais qu’il ment. Et, pourtant, il a menti. Je n’ai pas la force, simple mortelle et femme que je suis, de m’opposer à l’énorme machine totalitaire du mensonge, mais je peux au moins faire en sorte de ne pas être un point de passage du mensonge. »



« @SonkoOfficiel ment », a-t-elle écrit.