La réplique de la Task Force Républicaine aux membres de la Ld debout: " Ils cherchent à politiser la situation actuelle de la pandémie..."

"Le groupuscule de la LD dite Debout vient de franchir comme à l’accoutumée une ligne morale inadmissible avec un communiqué du 09 août 2021 cherchant à politiser la situation actuelle nationale de la pandémie Covid-19.



Faut-il répondre à ceux qui, en plus de n’avoir jamais fait d’appel pour vaincre la maladie, n’ont pas distribué un seul masque aux populations ? A cette question, la position classique serait sans doute de ne pas répondre.



La TFR répond quand même sans doute pour la première et la dernière fois aux diatribes de ce noyau sans base qui, après la perte d’une légitimité interne au grand symbole qu’est la « Ligue Démocratique », avait préféré l’option fractionniste.



Les dignes compatriotes éclairés de la LD sont dans la coalition Benno BokkYaakar parce qu’ayant compris la pertinence de la trajectoire d’émergence du Sénégal portée par un libéral social qui a fait plus que tout le monde dans la prise en charge des préoccupations populaires. Les « assis de la LD Debout » ont tout faux sur la gestion de la Covid-19 au Sénégal.



Comment peut-on s’attaquer avec légèreté à un État qui a déployé en un temps record 42 centres de traitement d’une nouvelle maladie ? Comment ignorer les efforts immenses de production endogène d’oxygène avec des centrales construites et à construire dans les hôpitaux et centres de santé ? Comment ne pas voir la portée sociale de la décision de gratuité de l’oxygène pour tous les malades ? Comment faire fi des 173 respirateurs fonctionnels et des 65 autres en stock ? Comment bander les yeux pour ne pas voir que déjà plus d’un million de concitoyens ont été vaccinés et que cinq millions de doses sont en cours de réception ? Comment minimiser le leadership du Chef de l’État Son Excellence Monsieur le Président MackySall qui a pu obtenir que le Sénégal soit le premier pays africain à devoir produire en 2022 le vaccin contre la Covid-19 ? Comment dans une hystérie haineuse ignorer les efforts immenses de soutien à l’économie, au monde du travail, aux couches défavorisées, bref à toute la population depuis l’arrivée de cette pandémie qui a défié et terrassé les plus grandes puissances économiques du Monde ? Comment dans un contexte mondial de solidarité, retourner ses maigres munitions contre son propre pays en s’attaquant à l’Institution Nationale qu’est le Chef de l’État ? La LD debout est dans la trahison parce qu’obnubilée par un Grand Soir qui est derrière nous.



La TFR, en se permettant de répondre aux « assis de la LD Debout » ne cherche nullement à les convaincre puisqu’il est clair que pour cette petite bande, tirer sur d’anciens camarades de lutte est une règle pour exister médiatiquement afin, comme dans une bulle de se donner une impression d’existence. Vouloir exister par Covid-19 interposée est une ligne morale inadmissible que seule la haine peut pousser à franchir.



L’opinion nationale a compris que l’heure est au don de soi pour le respect des gestes et mesures barrières afin d’accompagner l’État et notre vaillant personnel médical à maximiser l’utilisation efficiente des immenses moyens déployés pour gagner cette guerre contre un seul adversaire nommé Covid-19. C’est pourquoi, les propos discourtois et décalés de la LD Debout (qui a un problème avec le « vivre ensemble ») n’ont aucune prise sur les Sénégalais qui ont compris que la Covid-19 se gagne par un concept simple : « tous ensemble ».



Le 10 août 2021

La Task Force Républicaine"



