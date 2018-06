La réponse cinglante de Mohamed Salah à Sergio Ramos ! Dans un entretien accordé au journal espagnol Marca, la star égyptienne est revenue sur les récents propos de Sergio Ramos.

Pour le défenseur espagnol, Mohamed Salah aurait pu continuer à jouer. Ce qui lui a valu des critiques d’Hector Cuper, le sélectionneur égyptien par exemple, qui a demandé à l’Andalou s’il était médecin.



Salah tacle Ramos

« Je ne sais pas. Peut-être ? », a-t-il ainsi répondu lorsqu’on lui a demandé si cette chute était juste un fait de match, avant de s’exprimer sur la justification de Ramos : « c’est drôle... ». Il s’est ensuite montré plus incisif : « moi ce que j’ai à dire, c’est que c’est bien que quelqu’un qui t’a fait pleurer, te fasse rire ensuite. Peut-être qu’il pourra aussi me dire si je vais être prêt pour le Mondial ? ».



« Il m’a envoyé un message, mais je ne lui ai jamais dit que j’étais "bien" », a ajouté le Red, contredisant ainsi la version de l’Espagnol. Il a également ajouté que cette blessure était le pire moment de sa carrière. Mais l’Égyptien devrait finalement bien être de la partie au Mondial dès la semaine prochaine, et il pourrait même y avoir des retrouvailles entre les deux joueurs si l’Espagne et l’Egypte passent les poules...











