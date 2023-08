La réponse de l'honorable député Massata Samb à Barthelemy Dias: Votre show d’hier ne nous ébranle guère. Barthélémy, à ce rythme, vous ne verrez même pas le plus petit militant du PUR. Le PUR est une organisation et derrière cette organisation il y a une structuration et surtout une discipline de parti. Vous ne pouvez pas contourner le Directoire en général et le SG National en particulier pour accéder au Président.

Rédigé par leral.net le Dimanche 13 Août 2023 à 11:41 | | 0 commentaire(s)|

Si vous avez décider de frapper à la porte du voisin, c’est normal que vous ne soyez pas reçu dans la bonne maison.



Serigne Moustapha Sy, Président du PUR, est une personne noble. Sa noblesse l’oblige à ne jamais mettre les bâtons dans les roues de ses missionnaires. De plus il ne se dédit jamais comme cela est facile et fréquent chez vous.



L’opinion nationale et internationale peut témoigner de ses dires : « C’est Cheikh Tidiane Youm qui gère le PUR et me représente dignement dans la coalition. Depuis son retour au bercail, c’est lui et capitaine qui sont à l’œuvre de tous les résultats du PUR. Il me rend compte de tout à la minute… » et ça nous suffit largement.

[

Votre show d’hier ne nous ébranle guère.



Vous n’avez aucune Légitimité pour parler au nom de Taxawu, une plateforme que vous ne dirigez pas. Si vous êtes envoyé en mission en terre inconnue par je ne sais qui, sachez raison garder vous êtes trop petit pour décrédibiliser notre SGN.



Cheikh Tidiane Youm est un homme digne, intègre, respectueux, intelligent, éloquent et pertinent qui met en avant l’honneur, la morale, la loyauté et ne badine jamais avec les vœux et orientations de notre très Cher Président, Serigne Moustapha Sy.

Un homme avertit en vaut deux!



PS: Nous constatons que de maire de Dakar vous êtes passé à professeur de français, très bon choix pour votre futur reconversion.



MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook