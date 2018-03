La réponse salée de Mbaye Ndiaye « Idrissa Seck a la bouche sanguinolente… »

Apporter la réplique à Idrissa Seck de façon systématique, est-elle la consigne donnée aux responsables de l’Alliance pour la République (Apr). L’on est amené à la croire, au rythme où les hommes du Macky répondent aux propos du patron du Rewmi.



Hier, lors d'une rencontre où il était beaucoup plus de question de peaufiner des stratégies politiques en perspective à la Présidentielle de 2019, Mbaye Ndiaye s’est approprié un droit de réponse au président de Rewmi.



« Idrissa Seck Seck éprouve un malin plaisir à s’attaquer au président de la République Macky Sall, en tenant des propos irrévérencieux à son encontre. Chassez le naturel, il revient toujours au galop. C’est un homme à la bouche sanguinolente et sa langue ne se déchaîne que pour dire des contrevérités. D’où ses insanités et insultes envers le Président Macky Sall. Cette posture ne surprend guère, car nous avons encore en mémoire le qualificatif qu’il avait donné au président Abdoulaye Wade et que je n’ose répéter. L’insulte et les contrevérités n’ont jamais élu un Président. Idrissa Seck ne sera jamais une exception à la règle. Il n’est pas digne d’être un homme d’Etat », a contre-attaqué le ministre d’Etat, Mbaye Ndiaye.



L’Observateur