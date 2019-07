La révélation scandaleuse de Pape Alé Niang sur l’affaire Guys Marius sagna

Invité dans l’émission “Essentiels” , le journaliste Pape Alé Niang a parlé du cas GuysMarius Sagna qu’il qualifie de “règlement de comptes politiques”.



Et, selon lui , l’Etat essaie de faire taire les activistes mais aussi d’affaiblir ” Aar linu bokk” en quelque sorte.



Toutefois, on a besoin d’une certaine respectabilité, car l’Etat est en train d’escroquer l’opinion publique.



En ce qui concerne le “dialogue politique”, Pape Alé Niang estime que c’est pas chose prioritaire, en plus c’est pas sincère, mais du “fontou”.



Le pouvoir est une réalité, la gestion du pouvoir est aussi une réalité. Donc le président Macky Sall doit gérer le pouvoir avec élégance. On en a marre de ce régime.













