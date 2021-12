La roue de son véhicule trouée : Khadija Mahécor Diouf brandit une plainte contre X

La candidate de la coalition Yewwi askan wi, Khadija Mahécor Diouf, ne sourit plus. Elle est en colère du fait que l’un des pneus de son véhicule a été trouée par un objet contondant. Elle crie au complot et compte faire face. La violence prend des proportions inquiétantes dans la banlieue. Dans un contexte de pré-campagne, des candidats se sentent déjà « menacés. »



La victime est la candidate de la coalition Yewwi askan wi dans la commune de Golf sud, Khadija Mahécor Diouf. Dans une vidéo qu’elle a postée, elle dit ne pas comprendre ce degré de méchanceté.



Relatant les faits, elle explique : « On m’avait signalé que mes pneus manquaient d’air. J’ai décidé d’aller vers une station-service pour le contrôle. J’ai senti que l’une des roues arrière ne fonction- nait pas. A ma grande surprise, elle était trouée sur tous les côtés. Dieu est avec les justes car si jamais je m’aventurais à rouler avec, ce serait la catastrophe. La voiture risquait de se renverser », se désole-t-elle.



Sur la vidéo, il était possible de compter près de six (6) trous. Très en colère, Khadija Mahécor a déclaré que « si la politique signifie tuer son adversaire, le pire est à craindre ». La candidate a, par la suite, entamé ses VAD (Visites à domicile) dans la commune de Golf sud.

Rewmi