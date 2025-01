La série Galaxy S25: Samsung introduit des téléphones avec un agent intelligent intégré

Samsung Electronics a dévoilé ce 22 janvier 2025 les Galaxy S25 Ultra, Galaxy S25+ et Galaxy S25 qui sont dotés d’agents d'IA multimodaux. La série Galaxy S25 marque le premier pas vers la vision de Samsung de transformer la façon dont les utilisateurs interagissent avec leur téléphone et avec leur environnement. Ces appareils innovants sont désormais disponibles en précommande au Sénégal.



Les Caractéristiques principales

La série Galaxy S25 avec One UI 7 comprend le contexte de vos besoins et préférences, offrant une expérience d'IA personnalisée. Pour la première fois, un filtre spatio-temporel, intégré directement au chipset, est utilisé pour réduire le bruit en analysant le mouvement et le temps pour des vidéos en basse lumière qui n'ont jamais été aussi nettes. De plus, l'enregistrement en HDR 10 bits offre une palette de couleurs quatre fois plus riche et des options de colorimétrie précises pour une production vidéo de qualité professionnelle.



Innovation et Performance

La série Galaxy S25 est alimentée par le Qualcomm Snapdragon® 8 Elite pour Galaxy, le chipset le plus puissant jamais conçu sur mesure pour Galaxy, offrant un boost de performance de 40% en NPU, 37% en CPU et 30% en GPU. Cette puissance permet à la série Galaxy S25 de traiter davantage d'expériences d'IA sur l'appareil sans compromis, y compris des tâches d'IA auparavant basées sur le cloud, comme l'édition photo générative.



Confidentialité et IA

Le Galaxy S25 introduit la cryptographie post-quantique pour protéger les données personnelles contre les menaces émergentes liées à l'évolution de l'informatique quantique.



Design et durabilité

Le Galaxy S25 est la série Galaxy S la plus fine, la plus légère et la plus durable jamais conçue, avec un design arrondi pour une meilleure prise en main, un aspect premium, et une réduction de 15% de l'épaisseur .

Le Galaxy S25 Ultra est conçu avec du titane durable et le nouveau verre Corning® Gorilla® Armor 2, un matériau plus durable que le verre. Il intègre du céramique pour assurer une protection avancée contre les chutes, associée à un traitement de surface anti-reflet DX de nouvelle génération et une résistance aux rayures.



Responsabilité sociétale

Chaque composant externe du Galaxy S25+ et du S25 contient désormais au moins un matériau recyclé , avec l'intégration pour la première fois d'aluminium recyclé dans le cadre métallique .



Précommandez avant le 20 Février et recevez :

- Pour toute commande d’un Galaxy S25 Ultra, un adaptateur de voyage, 35 Go offerts par Orange, valables pendant un mois, et une paire de Galaxy Buds3.

- Pour toute commande d’un Galaxy S25 ou S25 Plus, un adaptateur de voyage, 35 Go offerts par Orange, valables pendant un mois, et une montre Galaxy Fit3.

En plus de Samsung Care+ qui vous permet de bénéficier d’une protection d'écran d’un an contre les dommages accidentels.