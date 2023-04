La série macabre revient : Question orale de Yewwi sur les 22 mesures contre les accidents de la route

Dans la note, il rappelle au Premier ministre que réagissant à une série d'accidents routiers macabres, le gouvernement annonçait la prise de 22 mesures.



Le parlementaire souligne que plusieurs corporations comme les transporteurs, les chauffeurs, les vendeurs de pneus usagés, avaient remis en cause la pertinence, l'applicabilité et l'efficacité de certaines de ces 22 mesures.



Ainsi, plus de deux mois après l'adoption de ces mesures, il demande au Premier ministre Amadou Bâ, l'état de mise en œuvre des 22 mesures.



Quelles sont les mesures qui ont été mises en œuvre et quel est leur niveau d'avancement, les blocages constatés et les solutions préconisées pour lever ces blocages ?



Le Premier ministre déclarait lors de la rencontre, qu’il faut passer à l'action et de façon résolue. Il disait avec une détermination absolue : plus jamais ça sur nos routes et que des actes suivraient.