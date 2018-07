« La situation va se régler graduellement, on va commencer à voir les effets dans la semaine », selon Mansour Faye

En déplacement hier, dans la zone de Km50 et Pout pour la mise en service de conduites d’eau, le ministre de l’Hydraulique a confié que la situation de l’eau va se régler graduellement.



« L’échéance va jusqu’à septembre. Le premier volet de ce programme spécial de Dakar consiste à remettre davantage de volume pour permettre à la population de disposer de l’eau 24h/24. Nous sommes venus pour visiter la mise en service effective de la première phase, qui consiste à déconnecter les maraîchers et les reporter sur une conduite dédiée.



Cette conduite dédiée nous vient du forage de Beer Thialane qui mobilise environ 12 000 mètres cubes par jour. Cela veut dire qu’on va les reporter sur Sébikotane permettant ainsi à la station Carmel de fonctionner avec beaucoup plus de volume, d’une manière beaucoup plus optimale, comme ça on aura moins de difficultés à Dakar. Demain normalement, les effets vont se faire sentir au niveau de certains quartiers et ce programme va se poursuivre avec la mise en service des forages de Bayakh.



La situation va se régler graduellement. Nous l’avons constaté la fois dernière fois, l’eau arrive au niveau de la station et nous sommes dans la phase 3 de mise en pression, qui consiste à voir s’il y a des fuites au niveau du refoulement et rincer toutes les conduites pour que l’eau puise être disponible dans quelques jours. Je suis rassuré par ce que j’ai vu, mais je le serai davantage quand les ménages constateront qu’il y a une nette amélioration dans la disponibilité de l’eau. »











L’Observateur

