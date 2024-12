La société Aluminium du Maroc annonce une progression de 61% de son chiffre d’affaires au 3ème trimestre 2024.

Le chiffre d’affaires est passé de 189,07 millions de dirhams (MDH) au 30 septembre 2023 à 303,93 MDH un an plus tard. La direction de la société attribue l’augmentation du chiffre d’affaires par <<l’intégration de la filiale d’Industube, qui a contribué au renforcement du portefeuille de produits d’Aluminium du Maroc et à l’élargissement de sa base clientèle.>> L’intégration d'Industube par absorption a été effective rétroactivement au 1er janvier 2024, conformément à la décision de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 14 novembre 2024. Outre le chiffre d’affaires, la fusion avec Industube a eu un impact notable sur les investissements et l’endettement financier.



Les dépenses d’investissements au 3ème trimestre 2024 se sont ainsi élevés à 4,34 MDH, en hausse de 98% par rapport au 3ème trimestre 2023 où elles se situaient à 2,19 MDH. Selon la direction de la société marocaine les investissements de la période ont été fortement orientés vers l’optimisation de la production et l'intégration des actifs d'Industube, ainsi que des investissements dans des projets stratégiques tels que la centrale photovoltaïque, en ligne avec la politique de durabilité et de diversification énergétique de l'entreprise.



Pour sa part, l’endettement financier net s’est accru de 11% par rapport à la fin de l’année 2023 à 641MDH contre 578 MDH. Selon les responsables de la société, l’augmentation de l’endettement est liée principalement à l’augmentation des niveaux de stocks pour soutenir la production accrue et la gestion des synergies résultant de l’intégration d’Industube. Ils ajoutent que l’entreprise a également renforcé son fonds de roulement pour accompagner la croissance rapide de son activité.



<<L'intégration d'Industube par absorption s'inscrit pleinement dans le cadre du plan stratégique 2024-2028 d’Aluminium du Maroc>> ont laissé entendre les responsables de l’entreprise quant aux perspectives qui se dessinent. Ils ajoutent que cette fusion vise à accélérer le développement de l'entreprise en consolidant ses capacités de production et en diversifiant son portefeuille de produits.



Oumar Nourou

Le chiffre d'affaires de la société Aluminium du Maroc (fabrication de profilés en alliages d’aluminium) a connu une progression de 61% au 3ème trimestre 2024 par rapport au 3ème trimestre 2023, selon les indicateurs financiers arrêtés par la direction de cette entreprise.Source : https://www.lejecos.com/La-societe-Aluminium-du-Ma...