La société Bernabé Côte d’Ivoire annonce une baisse de 80% de son résultat net au 3eme trimestre 2023.

Il ressort en effet de son rapport d’activité du 3eme trimestre 2023 un résultat net de 353,850 millions de FCFA contre 1,805 milliard de FCFA au 3eme trimestre 2022.



Quant au chiffre d’affaires, il est en baisse de 10%, passant de 38,361 milliards de FCFA au 30 septembre 2022 à 34,428 milliards de FCFA un an plus tard. Selon les responsables de Bernabé Cote d’Ivoire, le troisième trimestre continue d’être marqué par le manque de liquidité sur le marché. << Dans ce contexte, soulignent-ils, nous réalisons un chiffre d’affaires quasi identique à celui de 2022 sur les familles des produits de quincaillerie, matériel industriel, matériaux, maison et loisirs jardins.>>



Selon eux, seule la famille des produits métallurgiques sous performe du fait d’une baisse des cours et du ralentissement de l’activité du BTP, ce qui explique un chiffre d’affaires en recul de 10% par rapport à 2022.



Concernant le résultat des activités ordinaires, il s’est établi à 402,533 millions FCFA contre 2,341 milliards FCFA au troisième trimestre 2022, soit une contraction de 83%.



En perspectives, les responsables de Bernabé Côte d’Ivoire sont d’avis que <<le manque de liquidité sur le marché risque de produire les mêmes effets sur le dernier trimestre, en prévention la Direction adapte ses charges à la situation, mais continue le déploiement de sa politique de formation et de transformation pour renforcer et consolider le positionnement de leader des multi-spécialistes de Bricolage du pays.>>



Oumar Nourou





La société Bernabé Côte d’Ivoire, qui opère dans la distribution des produits de quincaillerie, a annoncé une baisse de 80% de son résultat net au 3eme trimestre 2023 par rapport au 3eme trimestre 2022.Source : https://www.lejecos.com/La-societe-Bernabe-Cote-d-...