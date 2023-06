La société ivoirienne des tabacs annoncé une progression de 19,30% de son résultat net en 2022.

Le résultat net de cette entreprise s’est établi à 12 milliards de FCFA contre 10 milliards de FCFA en 2021.

Pour sa part, le chiffre d’affaires, il a augmenté de 16 milliards, se situant à 151 milliards de FCFA contre 135,071 milliards de FCFA en 2021.



Dans l’ensemble, les produits de la société ont évolué de +11%, s’établissant à 151,177 milliards de FCFA contre 136,108 milliards de FCFA en 2021.



Au niveau des charges de la société, les achats de marchandises et variation de stock s’accroissent de 12 milliards de FCFA pour se situer à 130 milliards de FCFA contre 118 milliards de FCFA en 2021.



Globalement les charges de la SITAB ont progressé de 10% entre 2021 et 2022 avec des réalisations respectives de 124 milliards de FCFA et 136 milliards de FCFA.



La valeur ajoutée connait pour sa part une évolution positive de 24%, à 15,366 milliards de FCFA contre 12,433 milliards de FCFA en 2021.



En ce qui le concerne, l’excédent brut d’exploitation(EBE) a progressé de 28%, s’établissant à 12,907 milliards de FCFA contre 10,117 milliards de FCFA au 31 décembre 2021.



Il en est de même du résultat d’exploitation qui affiche un solde de 13 milliards de FCFA contre 10 milliards de FCFA en 2021 (+31,03%).



Omar Nourou

