La société tunisienne Land‘Or annonce une progression de 21% de son chiffre d’affaires au 3eme trimestre 2023.

Selon les indicateurs d’activité établis par la direction de l’entreprise, ce chiffre d’affaires est passé de 119 millions de dinars (MD) au 30 septembre 2022 à 144 MD un an plus tard. La direction de l’entreprise explique cette progression par <<la croissance des ventes locales de +19% et des ventes à l’export de +30%.>>



En ce qui le concerne, la valeur de la production s’est accrue de 39%, s’établissant à 119 MD contre 95MD à fin septembre 2022. Selon la direction de Land‘Or, la tendance baissière des matières premières permettra une baisse des coûts de production et un rétablissement conséquent de la marge brute



Quant aux investissements réalisés durant la période sous revue, ils s’élèvent à 11,484 MD en baisse de 45% par rapport à fin septembre 2022.



L’endettement net de la société à l’issue de la période sous revue se situe à 31,7 MD contre 27,4 MD au 30 septembre 2022 (+16%).



