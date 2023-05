La sonnette d’alarme des travailleurs de Dakarnave

A l'instar des travailleurs du monde, les employés de Dakarnave ont célbré avant hier la journée internationale du travail. Le secrétaire général du syndicat des travailleurs des chantiers navals (Satnav), Abass Fall et ses camarades ont profité de cette rencontre pour tirer la sonnette d'alarme par rapport à la situation de leur entreprise dont le contrat de concession expire au mois de juin 2024. Cette situation, d'après Abass Fall, met plus de 300 travailleurs de la société dans l'embarras total, relate L'As.



A l’en croire, ils n'arrivent plus à contracter un prêt auprès des banques. Le secrétaire général du Satnav interpelle ainsi l’Etat du Sénégal afin de prendre en considération leur inquiétude, en évitant de liquider le chantier naval. Abass Fall demande en outre le maintien des acquis sociaux et la préservation des postes de travail.