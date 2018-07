La superbe Une de Marca après le départ de Ronaldo

Le journal madrilène Marca a fait sa Une sur le départ de Cristiano Ronaldo vers la Juventus Turin, avec un logo de tous les clubs contre lesquels le Portugais a marqué. Le résultat est superbe.



Une petite photo. Celle du retourné acrobatique inscrit à Turin, en quart de finale aller de la Ligue des champions cette saison, accompagnée du titre: "Il n'aura pas d'égal". Ce mercredi matin, Marca rend hommage à Cristiano Ronaldo, "la légende aux 451 buts", qui quitte le Real Madrid pour la Juventus Turin. Avec une Une originale et très réussie.



Le PSG, l'OM, l'OL et... Auxerre

Sur cette Une, le quotidien madrilène a placé des écussons de clubs adverses pour symboliser chacun des 451 buts du quintuple Ballon d'Or. Parmi ces 451 logos, entre ceux des clubs de Liga contre lesquels "CR7" a sévi, on peut donc voir ceux du PSG, de l'OL, de l'OM et d'Auxerre, qui ont subi la loi du Portugais en Ligue des champions.









Rmc