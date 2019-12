La surprenante proposition de Sergio Ramos concernant le Ballon d’Or France Football devrait songer à créer un deuxième Ballon d’Or spécial pour Cristiano Ronaldo et Lionel Messi selon Sergio Ramos.





Le capitaine du Real Madrid estime qu’un deuxième Ballon d’Or permettrait aux autres joueurs d’avoir une chance de remporter ce prestigieux prix.



“ Ils pourraient faire un Ballon d’or seulement pour Ronaldo et Messi en fonction des résultats… Et un autre pour les autres. Au final, ce serait mieux pour le football ”, a lancé le Madrilène.



Outre Luka Modric, vainqueur en 2018, aucun joueur n’a réussi à briser la dominance de Cristiano Ronaldo et Lionel Messi en ce qui concerne le Ballon d’Or. Cependant, un trophée spécial devrait résoudre ce problème.



Lionel Messi a été sacré vainqueur d’un sixième Ballon d’Or le 2 décembre dernier, devant Virgil van Dijk et Ronaldo.



Pour rappel, le Portugais et l’Argentin ont remporté onze des douze dernières éditions du trophée.

