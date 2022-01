La victoire de Ranérou dédiée à Macky Sall Aliou Dembourou Sow a été défait à Ranérou. Il a été déboulonné par Amadou Dawa Diallo et compagnie. En effet, parti sous la bannière de la coalition Union citoyenne Bunt Bi, le Secrétaire général du parti de la Réforme, Amadou Dawa Diallo a réussi à vaincre Aliou Dembourou Sow de la coalition BBY, président du Conseil départemental sortant de Ranérou Ferlo.Amadou Dawa Diallo, Docteur Ka et Docteur Ba - Coalition à Ranérou Ferlo



Investi sur les listes de la coalition Bunt Bi, le leader du Parti de la Réforme, allié du Président Macky Sall, a gagné le département de Ranérou haut la main. Il a gagné la mairie et le Conseil départemental de Ranérou. C’est un succès éclatant pour les artisans de cette victoire. Pour Amadou Dawa Diallo, c’est la confirmation de sa popularité dans cette zone qui reste «dans l’escarcelle du pouvoir». «C’est un moment émouvant. C’est une victoire du Président. Nous la lui dédions. Nous ne sommes pas de l’opposition. Nous sommes à sa disposition totale et à son écoute. On est avec le président», précise Amadou Dawa Diallo, qui savoure cette victoire.



Le Secrétaire général du Parti de la Réforme Amadou Dawa Diallo récupère Ranérou des mains d’Aliou Dembourou Sow. Mieux, le Pr Ibrahima Ka, Directeur général du Centre national d’oncologie de Diamniadio est élu nouveau maire de Vélingara-Ferlo, fief du député Dembourou Sow. Cette grande coalition formée de quatre ténors : Amadou Dawa Diallo, le Dr Oumar Ba, Pr Ibrahima Ka et Harouna Boudal Diallo, a réussi une véritable prouesse dans cette contrée jadis sous le contrôle du désormais ex-président du conseil départemental. Les vainqueurs, plébiscités par les populations qui réclamaient urbi et orbi le changement, ont mis en place une liste parallèle à Bby avec leurs propres moyens. Après avoir remporté toutes les quatre communes que compte le département, ses «soldats» de Macky Sall confirment leur légitimité politique.



D’ailleurs, Aliou Dembourou Sow en «bon démocrate» accepte sa défaite et félicite ses adversaires. Dans une note, le député de Ranérou écrit : «au tournant des élections locales qui se sont déroulées ce 23 janvier 2022, je remercie tous ceux qui ont voté pour la coalition Benno Bokk Yaakar. Je salue l’engagement de tous nos militants qui se sont mobilisés durant toute la campagne électorale. Je félicite, par ailleurs, M. Amadou Dawa Diallo de la coalition Bunt Bi pour sa victoire à la tête du Conseil Départemental de Ranerou Ferlo ainsi que les nouveaux maires de communes.» Selon une source digne de foi, le Maire déchu, Harouna Ba a également appelé Amadou Dawa Diallo pour féliciter son successeur. Un vent nouveau souffle dans les savanes du Ferlo.







Commune de Ranérou

Dans la commune de Ranérou Ferlo, l’Union Citoyenne Bunt Bi arrive en tête devant Benno Bokk Yaakaar et s’empare de la Mairie. Le Candidat, Amadou Dawa Diallo a été élu. Il met fin à 12 ans de règne du maire sortant Harouna Ba.



Voici les résultats

5 bureaux de vote

Inscrits : 2833 électeurs



Votant : 2050



Bulletins nuls : 25



Valablement exprimé : 2025



BBY : 953 Voix



Bunt Bi : 1072



119 voix de différence.



Dans les détails, l’Aps nous livre les chiffres.



La coalition Buntu Bi a remporté les élections territoriales à Ranérou, selon les résultats provisoires publiés, lundi, par la commission départementale de recensement des votes. Au niveau départemental, Buntu Bi a obtenu 10210 voix, soit 18 conseillers sur la liste majoritaire et 12 conseillers sur la liste proportionnelle. BBY obtient 8347 voix, soit 10 conseillers sur la liste proportionnelle. Au niveau communal, Buntu Bi arrive en tête à Vélingara Ferlo où elle obtient 3427, soit 21 conseillers sur la liste majoritaire et 14 conseillers sur la proportionnelle. La Coalition BBY a obtenu 2931 voix, ce qui lui assure 11 conseillers sur la proportionnelle. Dans la Commune de Ranérou Ferlo, Buntu Bi s’adjuge 1071 voix, soit 18 conseillers sur la majoritaire et 12 sur la proportionnelle. Coalition BBY a 954 voix et obtient 10 conseillers sur la proportionnelle. Dans la Commune de Louguéré Thioly , Buntu Bi prend le dessus avec 1251 voix et obtient 18 conseillers sur la majoritaire et 11 sur la proportionnelle. BBY suit avec 870 voix, soit 8 conseillers sur la proportionnelle. La coalition IPD se retrouve avec 336 voix et obtient 3 conseillers sur la proportionnelle. Dans la Commune de Oudallaye, c’est Buntu bi qui arrive en tête avec 4174 voix et obtient 25 conseillers sur la majoritaire. Elle est suivie de BBY qui a 3647 voix, ce qui lui assure 14 conseillers sur la liste proportionnelle.



COMMUNIQUE DE PRESSE



Le Peuple souverain s’est exprimé ce 23 janvier 2022 à travers les urnes. A Ranérou, il a voté massivement pour la coalition Union citoyenne Bunt Bi lors de ces élections locales en approuvant le programme présenté par Amadou Dawa DIALLO au Conseil Départemental et à la mairie de Ranérou, Pr Ibrahima KA à Vélingara-Ferlo, Dr Oumar BA à Houdallaye et Harouna Boudal DIALLO à Louguéré Thioli.







C’est une victoire éclatante que nous célébrons avec humilité et exprimons notre gratitude aux populations de Ranérou qui nous ont accordé leur confiance totale pour apporter les changements structurels nécessaires au développement de Ranérou-Ferlo.



Nous dédions cette victoire au Président de la République, son Excellence Monsieur Macky Sall. Nous lui renouvelons notre engagement, soutien et fidélité sans réserve. Nous réaffirmons en même temps notre ancrage dans la Coalition Benno Bokk Yaakaar.







Ont signé



Amadou Dawa DIALLO, secrétaire général du Parti de la Réforme



Pr Ibrahima KA



Dr Oumar BA



Harouna Boudal DIALLO



Fait à Ranérou ce 24 JANVIER 2022



