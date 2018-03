Lac 2 suspendu pour un an

Le Cng a frappé très fort. L’instance dirigeante de la lutte vient de suspendre Lac 2 pour un an ferme. Donc jusqu’au mois de mars 2019, le Walo-Walo n’a pas le droit d’honorer un combat officiel.



Lac 2 paie pour ses propos durs tenus contre les responsables de la lutte après sa défaite par décision arbitrale contre Modou Lô. Il laissait entendre que ces derniers manquent d’impartialité.



Selon Sunu Lamb, qui donne l’information, Lac 2 a été entendu samedi 3 mars par le Cng. Lors de son audition, il était accompagné de son manager, Mouhamed Aly, et du représentant du président de son écurie.

