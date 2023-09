Lac Rose : Un drame s'est produit sur la plage, le jour du Mawlid

Un drame s’est produit sur la plage du Lac Rose, le 27 septembre dernier. Adama Hawa Diallo, âgée de 20 ans et employée dans une station-service de Rufisque, est décédée en faisant de la moto Quad, alors que son ami la filmait.



En balade avec son ami et un moniteur, Adama Hawa Diallo avait loué une moto quad pour faire des tours le long de l'estran, renseigne "Libération". Mais elle a subitement perdu le contrôle de la moto Quad, entraînant sa propre chute et le renversement de l'engin sur elle.



L'accident lui a occasionné une blessure mortelle ouverte et apparente sur la tête. Son ami, qui la filmait avec son téléphone portable et le moniteur, ont vite tenté de la sauver mais elle était restée inerte. A noter que le moniteur, un certain Mamadou Faye, a été arrêté par les gendarmes de la brigade de Niague, pour homicide involontaire et mise en danger de la vie d'autrui.













iGFM