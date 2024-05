Lac de Guiers 2 placé sous mandat de dépôt !

De nouveau déféré au parquet ce vendredi, le lutteur Lac de Guiers 2 n’a malheureusement pas pu recouvrer la liberté. Il a été placé sous mandat de dépôt, au bout de son face-à- face avec le magistrat instructeur. Papis Cissé va donc être transféré à la prison de Rebeuss où il passera sa première nuit, informe Igfm.



Lac de Guiers 2, Papis Cissé à l'état-civil, est impliqué dans une affaire présumée d'escroquerie au visa pour l'Europe. L'affaire a éclaté en 2022. À l'époque, des jeunes avaient porté plainte au commissariat de police de Guédiawaye contre le "Puncheur" du Walo, pour escroquerie au visa. Convoqué par les limiers, d'après des informations de "L'Observateur", Papis Cissé se serait présenté au poste en donnant des gages de remboursement des sommes en question.



Au fil du temps, il commence à le faire, avant de disparaître de la circulation, au grand désarroi de quelques plaignants qui n'ont toujours pas reçu leurs dus. L'affaire va connaître un rebondissement en janvier dernier, quand un tailleur du nom de A. S., a porté plainte auprès du procureur de la République près le Tribunal de Pikine-Guédiawaye, qui a activé le poste de Police de Wakhinane Nimzatt contre Lac de Guiers 2 et son complice, un certain Abdou Salam Diagne, commerçant importateur de containers de légumes au marché Ndiarème. Le jeune qui réclame un préjudice de 3,5 millions de FCfa, sera suivi dans sa requête par quatre autres pour des montants similaires.



La traque du lutteur s'avèrera infructueuse, après qu'il a refusé de répondre à la convocation policière. Mieux, il organise sa cavale en disparaissant du pays, suivi, quelques jours plus tard, par son complice. Rentré au bercail à la faveur du combat de Sa Thiès contre Eumeu Sène, Lac de Guiers 2 sera localisé et de nouveau traqué, cette fois par la Brigade de recherches de la Police de Guédiawaye. Les limiers ont pris d'assaut, mardi, son domicile sis à la cité Shs pour le cueillir.