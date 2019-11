Lamine Bâ: « Oumar Sarr et Cie ont posé des actes qui les mettent en dehors du Pds » La mise à l’écart d’Oumar et sa bande du Pds ne semble pas incommoder le porte-parole adjoint du secrétaire général national du Parti. « Ce que je considère est qu'ils ont posé des actes qui les mettent en marge et en dehors du Pds. Parce qu'au sein du parti, la voie autorisée, l'incarnation du parti, l'autorité, s'appelle le frère Abdoulaye Wade qui est le secrétaire général national », a, en effet, déclaré Lamine Bâ dans l’émission "Jury du dimanche" d’Iradio.

