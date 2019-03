Lamine Bâ du Pds: « je ne vois pas en quoi ce que j’ai dit peut-il déranger Me Sall »

Rédigé par leral.net le Mercredi 13 Mars 2019

Malgré la grosse polémique créée par Me Amadou Sall, Lamine Bâ reste droit dans ses bottes. Il n’enlève aucune virgule de la position qu’il a défendue dans les medias. « je ne vois pas en quoi ce que j’ai dit, peut déranger Me Sall. S’il y avait une décision comme ça, je ne suis pas au courant et personne ne me l’a dit. Je suis un cadre.



Quand un journaliste m’invite ou me pose une question, je me prononce. Je ne crois pas avoir dévié de la ligne du parti. Ce que j’ai dit ne concerne que mon opinion par rapport au parti. Pour ça, je n’ai pas de leçon à recevoir ou d’ordre de qui que ce soit. Ce que je demande, c’est une réorganisation du parti », a dit Lamine Bâ que nous avons joint au téléphone.















Les Echos

