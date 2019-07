Lancement SARIS 2019 : Malick Sow, SG MESRI plaide pour une meilleure collaboration entre les chercheurs et les entreprises

Rédigé par leral.net le Mardi 30 Juillet 2019 à 13:23 | | 0 commentaire(s)|



Ce lundi, s’est tenue à Dakar dans un hôtel, une cérémonie de lancement de la 4e édition du Salon de la Recherche et de l’Innovation au Sénégal (SARIS), prévu du 19 au 21 Novembre 2019. Présidant la rencontre, le secrétaire général du ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, Malick Sow, a fait un plaidoyer pour une meilleure collaboration entre les chercheurs et les entreprises.



Selon lui, le SARIS constitue une vitrine pour discuter de ces questions et impliquer davantage les entreprises, les porteurs d’innovation à ce que font les chercheurs. À ce titre, le SG de la MESRI atteste que le SARIS 2019 permettra aussi de mettre ensemble des acteurs de domaines différents, de sorte à pouvoir créer des synergies pour l’amélioration de la compétitivité des entreprises africaines.



Abondant dans le même sens, le Directeur Général de l’ANRSA, cheville ouvrière de la rencontre, dira que "le SARIS 2019 constitue aussi une tribune de recueil d’informations et de définition d’orientations, permettant à notre Agence d’asseoir des priorités en matière de diffusion de résultats de recherche et de transfert de technologies et innovations, notamment dans le secteur privé" .



Le Salon Africain de la Recherche et des Innovations au Sénégal (SARIS), organisé par l’Agence et ses partenaires depuis 2010 en est à sa 4e édition. Du 19 au 21 Novembre 2019, il réunira des chercheurs, innovateurs, industriels, investisseurs, et autres acteurs de la société pour informer, s’informer, débattre et échanger sur différents aspects de la recherche et de l’innovation.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos