Lancement d'un pole syndical : La Fgts-B tend la main au Sutsas En vue de mieux intensifier la lutte syndicale, la Fédération Générale des Travailleurs du Sénégal (Fgts-B) a décidé de lancer un nouveau pôle combatif. Conscients de l'engagement des membres du Syndicat Unique des Travailleurs de la Santé de l'Action Sociale (Sutsas), Sidiya Ndiaye et ses camarades demandent à Mballo Dia Thiam et Cie de venir rejoindre ce pôle afin de reprendre le flambeau de la lutte.

Rebâtir une voie nouvelle à travers l’élargissement de leurs bases, pour aller vers d’autres victoires comme And Gueusseum a su le faire au niveau du secteur de la santé. C’est là l’un des objectifs de Sidiya Ndiaye et de ses camarades en lançant un nouveau pôle syndical autour de la Fédération Générale des Travailleurs du Sénégal (Fgts-B). Pour ce faire, ils exhortent les membres du Sutsas à rejoindre ce nouveau Pole. «Considérantle caractère très combatif du Sutsas, un syndicat de base qui se bat très bien, ainsi que sa présence constante sur le terrain pour défendre les intérêts des travailleurs, nous lançons un appel objectif à tous les membres du Sutsas à venir rejoindre ce pôle pour qu’ensemble nous puissions opérer un changement radical dans la pratique syndicale et développer un nouveau paradigme favorable à une véritable défense des droits des travailleurs de notre pays», déclarent Sidiya Ndiaye et Cie.



Ils estiment en effet que le Pacte National de Stabilité Sociale et d’Emergence Economique qui a été validé par les quatre centrales syndicales est un échec au regard de leur inaction, au moment où le champ syndical était en ébullition, sans aucun soutien de leur part. «Depuis 2017, nous cheminons ensemble dans le cadre de And Gueusseum que dirige le président Mballo Dia Thiam ; 5 ans rythmés par des convergences de vues sur la situation syndicale du pays et plus particulièrement au niveau des centrales. Aussi, du fait de l’arrimage des dites 4 centrales aux politiques antisociales du gouvernement, nous nous sommes engagés à lancer un nouveau pôle combatif autour de la Fédération Générale des Travailleurs du Sénégal, la Fgts-B», indiquent les syndicalistes. Au-delà des membres du Sutsas, Sidiya Ndiaye et Cie lancent également un appel à tous les travailleurs qui sont « épris de justice sociale » et les invitent à venir rejoindre ce pôle pour reprendre le flambeau de la lutte. « Le Sénégal a une tradition syndicale que nous ont léguée les aînés, mais malheureusement, les dirigeants des 4 centrales syndicales arrivées en tête des dernières élections syndicales ont eu un bilan lamentable et ont fait preuve d’un échec total qu’elles doivent reconnaître et assumer devant les travailleurs et l’opinion. Nous devons donc rebâtir une voie nouvelle à travers l’élargissement de nos bases, pour que nous puissions aller vers d’autres victoires comme And Gueusseum a su le faire au niveau du secteur de la santé », affirmentles membres la Fédération Générale des Travailleurs du Sénégal

