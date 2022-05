Lancement d'une nouvelle centrale syndicale, la CU3SP : « Fippu Jotna », Le Soleil, La Rts, L’APS, La Poste et le Staf s’unissent C’est parti pour le lancement une nouvelle centrale syndicale, la CU3SP. « Fippu Jotna ». Le Soleil, La Rts, L’APS, La Poste et le Staf s’unissent pour porter le même combat.

Rédigé par leral.net le Mardi 17 Mai 2022 à 17:09 | | 0 commentaire(s)|

Souvent à l’étroit ou à cause d’une réelle absence de prise en charge de leurs préoccupations au niveau des grandes centrales syndicales, les sections Synpics de la RTS, du Soleil, de l’APS, de l’Excaf affiliées à la CNTS, à la CNTS-FC, le Syndicat des travailleurs des Postes et Télécommunications et le Syndicat des travailleurs de l’administration fiscale, ont décidé hier de tracer leur propre voie de revendications.



Ces différentes entités de travailleurs ont décidé de mettre en place un Cadre unitaire des syndicats de sauvegarde du Service public (CU3SP), nous apprend « Le Témoin ».



La mission principale de ce cadre est de faire aboutir les revendications des syndicats signataires relatives à la bonne gouvernance et à la prise en charge par l’Etat, des difficultés structurelles qui assaillent leurs entités respectives.



MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook