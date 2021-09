Lancement de “IDEAL” de Alassane Bineta Samb : Louga acte “le développement intégré…” Si l’idéal est d’obédience divine, y tendre est dévolu à l’homme. Ce samedi 18 septembre, Louga a vibré à l’unisson des hommes politiques, “toute appartenance confondue“, de la société civile et des populations.

Rédigé par leral.net le Lundi 20 Septembre 2021 à 17:05 | | 0 commentaire(s)|

Une “prouesse” à l’actif, déjà, serait-on tenté de dire, du coordonnateur du mouvement “IDEAL”, “Li Gen” en wolof, M. Alassane Bineta Samb, dont l’ambition pour sa ville, Louga, s’aune à sa volonté d’en faire une affaire de tous et par tous.



Asseoir une restructuration intégrée…



Le mouvement IDEAL se veut “intégrateur“. De la santé, avec Louga Médical City, à l’environnement, avec Louga Green and smart City, à la culture, surtout religieuse, avec le creuset qu’est cette ville qui abrite des sommités dont la famille de Thierno Mountaga Daha Tall, Alassane Binta Samb veut asseoir une restructuration intégrée de la capitale du Ndiambour. A ses yeux, le développement social, économique et urbain de Louga doit être une ambition actée de tout fils de ville.



Ressource “précieuse”…



Pour ce faire, la première ressource de la ville est humaine, avec surtout les émigrés communément, dits Modou-Modou, “Ressource précieuse, au même titre que l’or, le pétrole et le gaz, découvert à 70 km au nord“, elle devra être exploitée via une digitalisation, conformément aux directives du président de la République, Macky Sall, dont le Pse vert sera à l’honneur, ce dimanche, avec la journée de reboisement qui se tiendra à Louga.



La présence, entre autres personnalités de tous bords, de l’ancien maire de Louga, M. Maniang Faye, “bluffé” par l’ambition du jeune Alassane Bineta Samb, à qui il a promis soutien et assistance, est une onction qui a fini de convaincre de la pertinence de l’initiative “IDEAL”, dont l’application Li-gen.com facilitera l’identification des forces vives.

Senego

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos