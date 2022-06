Lancement de l'Inter-Coalition Yewwi Askan Wi - Wallu Sénégal : Abdoul Mbacké tire sur Macky et son troisième mandat Prenant la parole ce vendredi 3 juin 2022, face à la presse, lors du lancement de l'Inter-Coalition Yewwi Askan Wi - Wallu Sénégal, le député Abdoul Mbacké n’a pas mis de gants pour tirer sur le régime de Macky Sall et Benno.

Rédigé par leral.net le Vendredi 3 Juin 2022 à 16:48

Selon lui, les résultats des élections locales, à l'issue desquelles l’opposition a raflé les grandes villes et départements, sont déjà une annonce de leur majorité prochaine à l’Assemblée nationale. Ce sera le moment de descendre Macky Sall et son régime qui ne vise qu’un troisième mandat, devra passer sur leur cadavre.



Dénonçant une injustice, il a exigé que Khalifa Sall et Karim Wade soient rétablis dans leurs droits. C’est le pourquoi d’une nécessité d’avoir la majorité forte à cette assemblée, une majorité pour réparer ces injustices.



Autre bombe larguée, Macky Sall n’est là, selon lui, que pour faire la promotion des homosexuels et LGBT. La preuve, il a reçu un de leurs leaders, qui lui a d’ailleurs promis un financement pour ses projets. Il faut répondre par le vote de cette loi, exigée par les guides religieux et criminalisant l'homosexualité.



